Чаленко: за удары по Донецку нужно бомбить особняки Зеленского и Залужного

Российский журналист Александр Чаленко убеждён, что Москва должна отвечать ударами по особнякам украинского лидера Владимира Зеленского и главкома украинской армии Валерия Залужного после прилётов по столице Донецкой Народной Республики.

"Должны быть акты возмездия. Они должны точно знать — шандарахнули они по центру Донецка, значит, ответка должна прилететь по месту жительства Залужного, Зеленского, еще кого-то", — приводит его слова "ПолитНавигатор".

Журналист отметил, что в настоящее время обстрелы Донецка стремительно возросли, а как пример, 18 декабря, когда по городу было выпущено рекордное количество снарядов.

"Сейчас бьют по центру — и 40 ракет выпускают, и 20, и 10, в больницу Калинина попали, и дальше это будет продолжаться, считается. 18 декабря 2022 года — самый такой антирекорд, если можно выразиться, по обстрелу Донецка", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что нацисты ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет РСЗО "Град".