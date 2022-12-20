Глава Минобороны Британии: Лондон помогает Украине лучше синхронизировать ПВО

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что Лондон помогает ВСУ координировать работу систем противовоздушной обороны.

"Знания и консультации королевства позволяют Украине лучше синхронизировать ПВО", — отметил министр во время выступления в парламенте Великобритании.

По словам главы военного ведомства, благодаря Лондону Киев ликвидирует российские беспилотники.

Ранее Уоллес сообщил, что британские власти могут поставить ВСУ авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Вместе с этим министр подчеркнул: Лондон не планирует нападать на Россию.