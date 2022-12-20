Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что Лондон помогает ВСУ координировать работу систем противовоздушной обороны.
"Знания и консультации королевства позволяют Украине лучше синхронизировать ПВО", — отметил министр во время выступления в парламенте Великобритании.
По словам главы военного ведомства, благодаря Лондону Киев ликвидирует российские беспилотники.
Ранее Уоллес сообщил, что британские власти могут поставить ВСУ авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Вместе с этим министр подчеркнул: Лондон не планирует нападать на Россию.
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