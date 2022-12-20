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Глава Минобороны Британии: Лондон помогает Украине лучше синхронизировать ПВО

Силовые структуры

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что Лондон помогает ВСУ координировать работу систем противовоздушной обороны.

"Знания и консультации королевства позволяют Украине лучше синхронизировать ПВО", — отметил министр во время выступления в парламенте Великобритании.

По словам главы военного ведомства, благодаря Лондону Киев ликвидирует российские беспилотники.

Ранее Уоллес сообщил, что британские власти могут поставить ВСУ авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Вместе с этим министр подчеркнул: Лондон не планирует нападать на Россию.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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