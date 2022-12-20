Премьер Косово обвинил Россию в желании "разжечь войну" на Баканах

Руководитель правительства Косово Альбин Курти заявил, что Москва хочет начать вооружённый конфликт на Балканском полуострове.

Как подчеркнул политик, Запад обеспокоен отношениями Сербии и РФ. При этом чиновник не сообщил доказывающую возможное намерение российских властей информацию.

"РФ заинтересована в переводе своего разжигающего войну движения на Балканы, где у них есть клиент — Белград", — отметил премьер, слова которого приводит Guardian.

Ранее журналисты Politico предупредили, что Европа собирается использовать Балканы в противостоянии с Москвой и Пекином.