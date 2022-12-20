Горная бригада ВСУ угодила в огневой мешок ВС РФ под Соледаром

Подразделения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ попытались атаковать позиции российской армии в районе Соледара. При попытке провести разведку боем подразделения украинской группировки попали в огневой мешок и потеряли около 250 человек тяжелоранеными и убитыми. Об этом сообщили корреспонденты Telegram-канала "Военная хроника".

Общие потери 128-й бригады после переброски на Соледарское направление увеличились в десять раз по сравнению с летней кампанией из-за дефицита артиллерийской и танковой поддержки, отметили военкоры. Летом 2022 года по этой причине бригада попала в огневой мешок российской армии у села Сухой Ставок. Сейчас солдаты ВСУ оказались в аналогичном положении на Соледарском направлении, поскольку подразделение не смогло восстановиться после поражений под Херсоном.

Под Соледаром на вооружении боевиков ВСУ оказались только лёгкие бронетранспортёры YPR-765 и M113, а также БМП-2 и турецкие бронеавтомобили Kirpi.

"Перед отправкой в Соледар бригада получила большое количество мобилизованных без боевого опыта. Отсутствие подготовки у мобилизованных солдат 128-й бригады приводит к обильной кровопотере и массовой гибели солдат даже с лёгкими ранениями", — заявили военкоры.

Особенность тактики ВС РФ по созданию огневых мешков заключаются в том, что место входа колонны ВСУ перекрывается заградительным огнём артиллерии, после чего безопасно отступить украинские силы уже не могут.