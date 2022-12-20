Ким заявил, что ВСУ используют термобарические боеприпасы для ударов по ВС РФ на Кинбурнской косе

Вооружённые силы Украины продолжают военные действия по освобождению Кинбурнской косы. Она относится к Николаевской и Херсонской областям. В ходе боёв ВСУ применяют термобарические боеприпасы. Об этом заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

"Это доработанные боеприпасы", — пояснил он.

Такое оружие используют для удара по позициям ВС РФ методом сброса с дронов.

ВСУ применяют 9-килограммовые термобарические боеприпасы, которые "доделываются волонтёрами". Ким отметил, что данное орудие штучное.

"Ещё два-три таких боеприпаса волонтёры доделывают. Один поедет в Бахмут, другой — на юг", — сказал губернатор.

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