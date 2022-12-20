Вооружённые силы РФ начали использовать новую модель ударных беспилотников-камикадзе "Герань".
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на официального представителя "повитрянных" сил Украины.
"Раньше ВС РФ использовали только "Герань-2", а теперь по Украине запускают и "Герань-1", — в частности, заявили в ВВС Незалежной.
Он подчеркнул, что ВС РФ запускают беспилотные аппараты небольшими группами по различным направлениям, применяет эти дроны преимущественно ночью, поскольку им не надо визуально привязываться к целям.
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