ВВС Украины: Россия начала использовать новую модель "Гераней"

Вооружённые силы РФ начали использовать новую модель ударных беспилотников-камикадзе "Герань".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на официального представителя "повитрянных" сил Украины.

"Раньше ВС РФ использовали только "Герань-2", а теперь по Украине запускают и "Герань-1", — в частности, заявили в ВВС Незалежной.

Он подчеркнул, что ВС РФ запускают беспилотные аппараты небольшими группами по различным направлениям, применяет эти дроны преимущественно ночью, поскольку им не надо визуально привязываться к целям.