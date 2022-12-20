Ходаковский о безуспешных попытках взять Бахмут: потери высокие, а результат ограничен

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский раскритиковал штурмы городов "в лоб", которые оборачиваются большими потерями для ВС РФ.

Ходаковский объяснил, что атаки армии РФ будут эффективнее, если ВСУ отрезать от поддержки из вне.

"Сейчас, когда противник не отрезан от снабжения, а мы штурмуем в лоб города, упорно пытаясь противника продавить, результат мы наблюдаем: потери достаточно высокие, затраты достаточно высокие, а результат, несмотря на уже длительный период времени, пока что еще ограничен", — рассказал бывший командир донецкой "Альфы".

Военачальник уверен, что винить в неудачах не следует тех, кто штурмует города и населённые пункты, так как они прикладывают все возможные усилия для того, чтобы взять Бахмут и Марьинку.

"Но если бы широкий фронт шёл бы вперед справа и слева в целом, то и Бахмут бы быстрее сдался, и Марьинка бы была давно взята", — выразил своё мнение Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский высказался о неисчерпаемых ресурсах ВСУ, которые постоянно обновляются при обороне Бахмута.