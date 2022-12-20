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Козин: если ВС РФ не выбьют всю инфраструктуру Украины, России придётся воевать с Польшей

Силовые структуры

Западную Европу и Украину соединяют две железнодорожные ветки, проходящие в лесополосах. Их уничтожение прервёт поставки вооружений ВСУ. Если этого не сделать, воевать с Киевом и НАТО придётся бесконечно. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию "Украина.ру".

Козин: если ВС РФ не выбьют всю инфраструктуру Украины, России придётся воевать с Польшей

Он отметил, что сейчас объём военной помощи Запада сократился на 30%. Этот показатель нужно довести до 100%.

Козин сообщил о наличии у ВС РФ тяжёлой авиации для уничтожения железнодорожной и автодорожной сетей, которые используются для доставки вооружений, идущих сплошным потоком. Нужно просто поставить задачу армии России об уничтожении данных путей получения военной помощи.

Эксперт подчеркнул, что важно не допускать появления вражеских систем ПВО на территории Украины, в частности, американских ЗРК Patriot. Козин считает, что нужно также наносить удары по аэродромам и взлётно-посадочным полосам, поскольку выгрузка оружия часто осуществляется и в Польше, и на Украине. У РФ имеются все ресурсы для этого.

Козин заявил о необходимости наносить сокрушительные удары по ВСУ, поскольку противник заказывает почти все виды вооружений, которые поступают к нему со всех сторон.

"Напрасно у нас некоторые не понимают этого момента. Иногда они ссылаются на военно-политическое руководство. Но пусть руководство России принимает такое радикальное решение. Мы же не можем воевать десятилетиями. Да, сейчас ситуация резко поменялась в нашу пользу. Да, мы, конечно же, разобьём Украину. Но потом нам придётся воевать с Польшей по новой. А, в отличие от Украины, это страна НАТО, которая реально готовится к войне. И она заменит Украину на этом театре военных действий", — сказал Козин.

В заключение эксперт отметил, что спецоперация может закончиться к 24 февраля 2023 года. Однако России нужно быть готовой к военным действиям с Польшей и НАТО.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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