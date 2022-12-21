Спикер парламента Венгрии: Запад допустил ошибку, пытаясь превратить Украину в военную базу

Коллективный Запад совершил ошибку, пытаясь сделать из Украины собственную военную базу, следует из заявления спикера венгерского парламента Ласло Кёвера.

В эфире InfoRadio он отметил, что западные страны пытаются всеми возможными способами отделить РФ от европейских государств в экономическом и политическом плане.

"Западный мир допустил стратегическую ошибку, стремясь не только вывести Украину из сферы российских интересов, но и превратить её в густонаселённую военную базу, направленную против РФ", — считает Кёвер.

Политик также добавил, что изначально Европа не выдвигала инициатив по санкционному давлению на Москву. Однако через некоторое время по неизвестным причинам лидеры ЕС превратились в "горячих сторонников" ограничительных мер, указал спикер парламента Венгрии.

Ранее Кёвер сообщил, что Евросоюз — проигравшая сторона в конфликте на Украине. По его словам, Европа предала собственные интересы, желая навредить России.