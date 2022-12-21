Удар ВСУ по Донецку повредил церковь, шесть домов и линию электропередачи

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Пролетарскому району Донецка, следует из заявления мэра города Алексея Кулемзина.

По его словам, атака со стороны украинских войск началась ночью 21 декабря примерно в 02:30. Он отметил, что в результате обстрела ВСУ повреждены шесть домов по улицам Армавирской и Литке, а также газовая труба и линия электропередачи (ЛЭП).

"Пострадало остекление церкви по улице Робеспьера", — добавил мэр.

Ранее Кулемзин сообщил, что 15 декабря Донецк подвергся самому массированному удару украинской армии, начиная с 2014 года. Как пояснил руководитель города, ВСУ атаковали Ворошиловский район, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Он добавил, что в общей сложности украинские националисты выпустили 40 ракет.