Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Пролетарскому району Донецка, следует из заявления мэра города Алексея Кулемзина.
По его словам, атака со стороны украинских войск началась ночью 21 декабря примерно в 02:30. Он отметил, что в результате обстрела ВСУ повреждены шесть домов по улицам Армавирской и Литке, а также газовая труба и линия электропередачи (ЛЭП).
"Пострадало остекление церкви по улице Робеспьера", — добавил мэр.
Ранее Кулемзин сообщил, что 15 декабря Донецк подвергся самому массированному удару украинской армии, начиная с 2014 года. Как пояснил руководитель города, ВСУ атаковали Ворошиловский район, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Он добавил, что в общей сложности украинские националисты выпустили 40 ракет.
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