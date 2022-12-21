В Артёмовске ликвидирован командир "Войска казачьего Украины" с позывным "Буга"

Продолжается освобождение населённого пункта Артёмовск от националистов киевской власти.

Поступила информация, что там был уничтожен атаман украинского Войска казачьего В. Шарим с позывным "Буга".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва.

"Это некий Мазепа современности", — в частности пишет портал.

Также отмечается, что вместе с националистом были ликвидированы около 40 боевиков военных формирований Украины. Данные о смерти бандеровца распространились и в украинских новостных пабликах, которые в траурных тонах рассказали о гибели неонациста.