Продолжается освобождение населённого пункта Артёмовск от националистов киевской власти.
Поступила информация, что там был уничтожен атаман украинского Войска казачьего В. Шарим с позывным "Буга".
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва.
"Это некий Мазепа современности", — в частности пишет портал.
Также отмечается, что вместе с националистом были ликвидированы около 40 боевиков военных формирований Украины. Данные о смерти бандеровца распространились и в украинских новостных пабликах, которые в траурных тонах рассказали о гибели неонациста.
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