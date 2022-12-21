Офицер ФСБ: киевский режим устраивает диверсии на российских объектах ради пропаганды

Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершая диверсии на территории России "красуются" перед западными партнёрами для получения военной помощи, заявил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач.

По его словам, к примеру, подрыв Крымского моста иначе, как пиар-акцией для Запада не назовёшь.

"Такие пиар-акции больше направлены на Запад — презентовать себя, показать, что вот, дескать, мы тоже кое-что можем, давайте продолжайте нас финансировать", — пояснил подполковник "Украине.ру".

Храпач подчеркнул, что атака на Крымский мост была пропагандой киевской "мощи", однако, Незалежную больше интересуют другие российские объекты:

железнодорожные ветки,

мосты,

склады для хранения топлива,

нефтебазы,

нефтеперегонные заводы.