Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил России увеличением взрывов на её территории

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить ракетные удары по Украине, уничтожая объекты военного значения. Армия РФ наносит существенный ущерб противнику. Напоминаем, ВСУ в ответ производит обстрел территории России. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал происходящее.

Он отметил, что, если Россия продолжит свою политику, количество взрывов на её территории будет только увеличиваться.

"Если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то, поверьте, будет взрываться не только там, а ещё и во многих городах, и, как говорится, мало им не будет точно", — заявил секретарь СНБО Украины.