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В Польше могут узаконить наёмничество в украинскую армию

Силовые структуры

В нижнюю палату польского парламента — сейм во вторник, 20 декабря, внесли проект постановления, где предлагается снять уголовную ответственность с граждан, служащих в ВСУ без разрешения.

В Польше могут узаконить наёмничество в украинскую армию

Депутаты нескольких партий (в их числе правящая "Право и справедливость" и основная оппозиционная "Гражданская платформа") подписали данный законопроект.

Помимо этого внёсен и пункт о иных воинских формированиях, подчинённых Киеву и признанных Польшей легитимными (нацбат "Азов"* вполне подходит), сообщает военно-аналитический портал "Рыбарь".

Теперь гражданам Польши участвовать в боевых действиях в армии другого государства можно будет без разрешения Минобороны и долгой процедуры согласования.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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