В Польше могут узаконить наёмничество в украинскую армию

В нижнюю палату польского парламента — сейм во вторник, 20 декабря, внесли проект постановления, где предлагается снять уголовную ответственность с граждан, служащих в ВСУ без разрешения.

Депутаты нескольких партий (в их числе правящая "Право и справедливость" и основная оппозиционная "Гражданская платформа") подписали данный законопроект.

Помимо этого внёсен и пункт о иных воинских формированиях, подчинённых Киеву и признанных Польшей легитимными (нацбат "Азов"* вполне подходит), сообщает военно-аналитический портал "Рыбарь".

Теперь гражданам Польши участвовать в боевых действиях в армии другого государства можно будет без разрешения Минобороны и долгой процедуры согласования.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.