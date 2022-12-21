Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Украина готовилась к противостоянию с РФ с 2020 года

Власти Киева готовили общество к противостоянию с Россией с 2020 года. Об этом в эфире блога "Голос Америки" заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

По его словам, знаком готовности стали песни украинских националистов прошлого века, которые исполняли школьники. В них был призыв воевать за родную землю.

"Я точно знал, что мы готовили нашу страну, мы были готовы к этим вызовам. Знаете, когда мы готовились, ещё начиная с 20-го года к этой в…*, мы постоянно готовили, прежде всего, наше общество. К в…* должно быть готово общество — не только вооружённые силы, но и общество. Если оно консолидировано, если оно подготовлено внутренне, — это залог вашей победы", — сказал секретарь СНБО.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине