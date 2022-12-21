Песков отказался называть месторасположение Объединённого штаба СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет права разглашать информацию о местоположении Объединённого штаба родов войск, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

"Мы, как вы обратили внимание, место расположения этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете и видели, что он (президент России Владимир Путин - Прим. ред.) был в штабе, но где он находится, мы не говорим", — сказал официальный представитель Кремля на предположение журналистов о том, что штаб может находиться в Ростове-на-Дону.

В пятницу, 16 декабря Путин посетил Объединённый штаб группировки ВС РФ. По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, визит лидера страны в штаб не связан с началом наступления.