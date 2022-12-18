Литовкин: визит Путина в штаб группировки СВО не связан с началом наступления

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение по поводу того, зачем президент России Владимир Путин посетил в пятницу Объединённый штаб группировки ВС РФ.

Западные СМИ считают, что данный визит указывает на скорое начало наступления России на Украине.

Эксперт в беседе с "МК" отметил, что из вида проведение специальной военной операции Верховный главнокомандующий не выпускал никогда. И всегда всё контролировал и направлял.

"В его появлении в штабе объединённой группировки нет ничего необычного, так и должно быть. Президент должен быть среди своих генералов, вместе с ними обсуждать текущие вопросы и принимать решения", — пояснил аналитик.

По его мнению, в наступление Россия после Нового года пойдёт обязательно, так как должна освободить свои территории и проложить коридор в Приднестровье. Однако визит Путина в штаб группировки здесь ни при чём.

Ранее генерал ВСУ Сергей Наев предупредил об опасности подключения Белоруссии к СВО после встречи Путина и Лукашенко.