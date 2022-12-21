Гуменюк: войска ВС РФ регулярно подводят резервы к Кинбурнской косе

Военные формирования украинской армии делают попытки выдавить российские войска с Кинбурнской косы. ВС РФ снабжают свои подразделения и подводят новые резервы с левого берега Днепра на Херсонщине. Попытки ВСУ не увенчались успехом. Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

Из-за географических особенностей ситуации в регионе специфическая, поясняет она. ВСУ работают в режиме тишины, а Россия подтягивает новые силы с большой суши через Херсон.

"Поэтому враг может позволять себе пополнять резервы даже после того, как мы его поражаем"- приводит слова Гуменюк "Страна.ua".

Она отметила, что важность Кинбурнской косы ещё заключается и в том, что территория должна быть безопасной для работы по зерновому соглашению, когда переговоры о присоединении Николаевского порта завершатся.