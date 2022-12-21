Секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал террористические акты на территории России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал возникновении террористических актов на территории Российской Федерации. Об этом он рассказала в эфире украинского ТВ.

"Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать, и её будет с каждым днём всё больше и больше. И ничего тут удивительного нет, Россия есть Россия. Надо вежливо вести себя в отношении цивилизованного общества, и всё у вас будет хорошо. А если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то, поверьте, будет взрываться не только там, а ещё и много в других городах. И, как говорится, мало им не будет точно", — заявил Данилов.

Ранее секретарь СНБО Украины заявил, что Украина готовилась к противостоянию с РФ с 2020 года.