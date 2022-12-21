Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно отступают с занимаемых позиций в Донбассе.
По его словам, в районе Артёмовска и Соледара армия РФ, спецназ "Ахмат" и ЧВК "Вагнер" активно продвигаются и теснят противника, который несёт большие потери.
Алаудинов отметил, что украинские военные перешли к обороне и не совершают попыток наступления.
"Последние месяцы, можно сказать, все наступления противника захлебнулись таким образом, что противник потерял очень много живой силы и техники. То есть на данный момент противник в основном пытается активно обороняться. У него активная форма защиты", — сказал командир "Ахмата" в беседе с РИА Новости.
Ранее Алаудинов сообщил, что солдаты ВСУ выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артёмовска и Соледара.
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