Украинское бюро расследований выясняет обстоятельства стремительного продвижения армии России на юге Украине в феврале этого года.
Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.
"На сегодня проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе", — заявил глава спецслужбы.
Он отметил, что к продвижению ВС РФ якобы причастен экс-глава так называемого "крымского управления" СБУ Олег Кулинич, который проводил на юге антитеррористические учения, не согласовав их с антитеррористическим центром при СБУ.
Напомним. тогда за весьма короткое время после начала спецоперации под контроль российских войск перешли большая часть Запорожской и практически вся Херсонская области. Помимо этого, армия РФ заняла Херсон на противоположном берегу Днепра и даже подошла к городу Николаеву.
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