Киев пытается выяснить, как Россия провела такое стремительное наступление

Украинское бюро расследований выясняет обстоятельства стремительного продвижения армии России на юге Украине в феврале этого года.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

"На сегодня проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе", — заявил глава спецслужбы.

Он отметил, что к продвижению ВС РФ якобы причастен экс-глава так называемого "крымского управления" СБУ Олег Кулинич, который проводил на юге антитеррористические учения, не согласовав их с антитеррористическим центром при СБУ.

Напомним. тогда за весьма короткое время после начала спецоперации под контроль российских войск перешли большая часть Запорожской и практически вся Херсонская области. Помимо этого, армия РФ заняла Херсон на противоположном берегу Днепра и даже подошла к городу Николаеву.