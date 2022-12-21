Ближайшие два-три месяца военных действий могут стать решающими. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью западным СМИ.
"Мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трём, которые могут быть решающими в этом моменте", — сказал Данилов.
Он объяснил это тем, что Россия якобы "поставила всё на кон" в конфликте, не осознавая свою неспособность победить.
По мнению Данилова, РФ сейчас "загнана в тупик" и в связи с этим является наиболее опасной.
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