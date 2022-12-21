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Командир спецназа "Ахмат": в Соледаре ВС РФ ежедневно отвоёвывают у ВСУ хорошие участки

Силовые структуры

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал о том, как бойцов его подразделения успешно продвигаются вперёд в городе Соледар в ДНР.

Алаудинов отметил, что продвижение российских военных в этом районе идёт каждый день.

"Наши подразделения очень хорошую работу ведут именно в городе Соледар. Ежедневно они продвигаются и выбивают противника с позиций. Ежедневно мы у них отвоевываем очень хорошие участки", — рассказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости.

18 декабря Минобороны РФ проинформировало об освобождении населённого пункта Яковлевка, находящегося к северо-востоку от Соледара. А в самом Соледаре идут ежедневные сражения. ВСУ из-за высоких потерь перестали наступать, и заняли оборонительные позиции.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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