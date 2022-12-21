На Харьковском направлении замечена банда иностранных наёмников.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Он отметил, что члены неонацистского подразделения "Карпатская Сечь"* заявили в социальных сетях, что "прибыли сюда убивать русских".
Убийц, приехавших сюда за деньгами и острыми ощущениями уже идентифицировали, как француза Лоика Майяра, американцев Роб-роя Лейна и Джейми Бандрика, британцев Дугласа Джеймса Картера и Джеймса Чедвика.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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