На Харьковском направлении замечена банда иностранных наёмников

На Харьковском направлении замечена банда иностранных наёмников.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отметил, что члены неонацистского подразделения "Карпатская Сечь"* заявили в социальных сетях, что "прибыли сюда убивать русских".

Убийц, приехавших сюда за деньгами и острыми ощущениями уже идентифицировали, как француза Лоика Майяра, американцев Роб-роя Лейна и Джейми Бандрика, британцев Дугласа Джеймса Картера и Джеймса Чедвика.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.