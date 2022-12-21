Войска ВС РФ точным ударом уничтожили грузовик ВСУ с боекомплектом с помощью БПЛА "Форпост"

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехе русской армии.

Стало известно, что Вооружённые силы Российской Федерации поразили грузовик ВСУ с боекомплектом. В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты "Форпост", которые позволяют обнаруживать вражеские цели и поражать их.

Для уничтожения объекта применялась 20-килограммовая управляемая осколочно-фугасная бомба.

Военкоры опубликовали кадры с места событий.

Ранее сообщалось, что командование подразделения 54-й ОМБр ВСУ приказало не брать в плен военных ВС РФ.