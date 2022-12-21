Сегодня Соединённые Штаты Америки официально подтвердили информацию о передаче Украине зенитно-ракетных комплексом (ЗРК) Patriot. Ещё до начала спецоперации Киев добивался данной поставки, но американцы решились на них только сейчас.
Обучать военнослужащих украинской армии работе с комплексом будут в двух странах, одна из них — Германия. Об этом сообщил неназванный чиновник из США, сообщает Al Jazeera. Также сообщается, что в последний анонсированный пакет помощи для Украины вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ракеты HARM.
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