Истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России полностью превосходят самолёты ВВС Украины. Это подтверждают украинские лётчики, сообщает Business Insider, ссылаясь на доклад Королевского института оборонных исследований (RUSI). ВСУ проиграют в конфликте в воздухе, если Запад не окажет им помощь, считают авторы.
Воздушные силы Украины столкнулись с противником, который имеет превосходство и в самолётах, и в ракетах, констатируют в RUSI. ВКС РФ удаётся сбивать большое количество украинских штурмовиков с безопасного расстояния, когда российские истребители становятся неуязвимы.
"В соответствующих обстоятельствах российский истребитель, летящий с большой скоростью на высоте 12 тысяч метров, может уничтожить украинский самолет, который летит ниже, чтобы не быть обнаруженным. Кроме того, российские истребители оснащены ракетами "воздух-воздух" Р-77-1, которые действуют по принципу "выстрелил — забыл"", — говорится в докладе.
Украинской стороне стоит быть на чеку, так как самоуверенность Запада в оценке опасности ВКС РФ может сыграть злую шутку с ВС Украины, городами страны и её инфраструктурой. Авторы доклада призывают западных партнёров направить для нужд ВСУ системы ПВО.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.