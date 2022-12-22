Бойцы Народной милиции ДНР развивают наступление рядом с поселением Нью-Йорк, расположенном на территории республики. Об этом заявил командир гаубичного дивизиона с позывным Колыван.
В беседе с РИА Новости он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с большими потерями в этой зоне боёв.
"Противник пытается эвакуировать своих военнослужащих и отступает, бегло отступает от своих позиций", — поделился комдив.
По его словам, бойцы ДНР уничтожили один украинский бронетранспортёр. Как пояснил Колыван, сейчас националисты пробуют эвакуировать личный состав с помощью бронированных разведывательно-дозорных машин.
Он также добавил, что украинские военные из заградотрядов мешают подразделениям ВСУ покидать места боевых действий, открывая огонь по ним. Военнослужащий подчеркнул: Народная милиция останавливает попытки Киева наносить удары по детсадам, медицинским и образовательным учреждениям.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.