Комдив Колыван: бойцы ДНР наступают на поселение Нью-Йорк, ВСУ в панике убегают

Бойцы Народной милиции ДНР развивают наступление рядом с поселением Нью-Йорк, расположенном на территории республики. Об этом заявил командир гаубичного дивизиона с позывным Колыван.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с большими потерями в этой зоне боёв.

"Противник пытается эвакуировать своих военнослужащих и отступает, бегло отступает от своих позиций", — поделился комдив.

По его словам, бойцы ДНР уничтожили один украинский бронетранспортёр. Как пояснил Колыван, сейчас националисты пробуют эвакуировать личный состав с помощью бронированных разведывательно-дозорных машин.

Он также добавил, что украинские военные из заградотрядов мешают подразделениям ВСУ покидать места боевых действий, открывая огонь по ним. Военнослужащий подчеркнул: Народная милиция останавливает попытки Киева наносить удары по детсадам, медицинским и образовательным учреждениям.