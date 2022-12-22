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Bloomberg: генерал Суровикин готовит новое наступление на Украине

Силовые структуры

Очередная активная фаза специальной военной операции ВС РФ на Украине может начаться в 2023 году, считает американский эксперт Хэл Брэндс.

Он уверен, что сейчас российская армия копит силы и укрепляется на освобождённых территориях.

"Русские под командованием генерала Сергея Суровикина готовят эшелонированную оборону и пополняют свои ряды новобранцами. Москва может начать наступление в новом году", — пишет аналитик в своей колонке для Bloomberg.

По его словам, именно для этого производятся атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что затрудняет снабжение ВСУ боеприпасами и новым вооружением взамен уничтоженного.

Брэндс делает вывод, что без новых поставок западного оружия и финансовых вливаний украинская армия не сможет продержаться долго.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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