Очередная активная фаза специальной военной операции ВС РФ на Украине может начаться в 2023 году, считает американский эксперт Хэл Брэндс.
Он уверен, что сейчас российская армия копит силы и укрепляется на освобождённых территориях.
"Русские под командованием генерала Сергея Суровикина готовят эшелонированную оборону и пополняют свои ряды новобранцами. Москва может начать наступление в новом году", — пишет аналитик в своей колонке для Bloomberg.
По его словам, именно для этого производятся атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что затрудняет снабжение ВСУ боеприпасами и новым вооружением взамен уничтоженного.
Брэндс делает вывод, что без новых поставок западного оружия и финансовых вливаний украинская армия не сможет продержаться долго.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.