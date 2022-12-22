Военкор Лисицын: ВС РФ остановили отряд ВСУ гранатами с дронов и добили артиллерией

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась атаковать позиции российских войск на Кременском направлении, но была уничтожена, рассказал военкор Евгений Лисицын.

По словам репортёра, украинских диверсантов засекла армейская разведка. С помощью беспилотников противник был атакован осколочным гранатами, в результате чего два боевика получили ранения, но группа националистов продолжила движение.

"Корректировщики артиллерии следили с помощью БПЛА за движением противника", — сообщил журналист в своём Telegram-канале.

Плотным артиллерийским огнём бойцам ВС РФ удалось уничтожить живую силу и несколько пикапов неприятеля, резюмировал военкор.

Ранее британские СМИ написали, что Зеленский своим визитом в США опозорил ВСУ.