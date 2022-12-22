Диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась атаковать позиции российских войск на Кременском направлении, но была уничтожена, рассказал военкор Евгений Лисицын.
По словам репортёра, украинских диверсантов засекла армейская разведка. С помощью беспилотников противник был атакован осколочным гранатами, в результате чего два боевика получили ранения, но группа националистов продолжила движение.
"Корректировщики артиллерии следили с помощью БПЛА за движением противника", — сообщил журналист в своём Telegram-канале.
Плотным артиллерийским огнём бойцам ВС РФ удалось уничтожить живую силу и несколько пикапов неприятеля, резюмировал военкор.
Ранее британские СМИ написали, что Зеленский своим визитом в США опозорил ВСУ.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.