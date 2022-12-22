В ночь на 22 декабря в США прилетал украинский лидер Владимир Зеленский.
В Вашингтоне его встречал его коллега Джо Байден, который позже провёл с ним небольшую пресс-конференцию.
Однако по своему обыкновению американский гарант Конституции не стал утруждать себя правильностью терминов и назвал гостя с Украины "президентом Биленским".
Он не напрягает себя запоминанием и выговариванием туземных имён, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Также Байден опять назвал украинцев иранцами, заявив, что Киев "должен быть в состоянии предоставлять базовые услуги иранскому народу".
Правда, за 1,85 млрд долларов Зеленскому пришлось морщиться и терпеть всякую чушь от престарелого президента США.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.