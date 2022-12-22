Байден не утруждается запоминанием имён туземцев: "Президент Биленский"

В ночь на 22 декабря в США прилетал украинский лидер Владимир Зеленский.

В Вашингтоне его встречал его коллега Джо Байден, который позже провёл с ним небольшую пресс-конференцию.

Однако по своему обыкновению американский гарант Конституции не стал утруждать себя правильностью терминов и назвал гостя с Украины "президентом Биленским".

Он не напрягает себя запоминанием и выговариванием туземных имён, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Также Байден опять назвал украинцев иранцами, заявив, что Киев "должен быть в состоянии предоставлять базовые услуги иранскому народу".

Правда, за 1,85 млрд долларов Зеленскому пришлось морщиться и терпеть всякую чушь от престарелого президента США.