ВС РФ поразили центр подготовки боевых пловцов ВСУ в Очакове

В среду российские военные нанесли удар по базе 73-го Центра сил специальных операций (ССО) вооружённых сил Украины (ВСУ) в Очакове. Боевики для форсирования Днепровского лимана и захвата Кинбурнской косы активно готовятся именно там с лета при участии британских и американских специалистов.

По данным Telegram-канала "Военная хроника", удары были нанесены по ангарам с боеприпасами и вооружениями, а также по центру подготовки пловцов.

Эксперты отмечают, что всего было выпущено не менее пяти реактивных снарядов из установки "Смерч". Из-за попаданий начался подрыв патронов, гранат и выстрелов к гранатомётам.

Напомним, база ВСУ в Очакове уже подвергалась атакам российских военных в сентябре и октябре. Тогда центр по подготовке пловцов атаковали беспилотники "Герань".