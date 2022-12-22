В среду российские военные нанесли удар по базе 73-го Центра сил специальных операций (ССО) вооружённых сил Украины (ВСУ) в Очакове. Боевики для форсирования Днепровского лимана и захвата Кинбурнской косы активно готовятся именно там с лета при участии британских и американских специалистов.
По данным Telegram-канала "Военная хроника", удары были нанесены по ангарам с боеприпасами и вооружениями, а также по центру подготовки пловцов.
Эксперты отмечают, что всего было выпущено не менее пяти реактивных снарядов из установки "Смерч". Из-за попаданий начался подрыв патронов, гранат и выстрелов к гранатомётам.
Напомним, база ВСУ в Очакове уже подвергалась атакам российских военных в сентябре и октябре. Тогда центр по подготовке пловцов атаковали беспилотники "Герань".
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.