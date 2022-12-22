Самодвижущиеся французские гаубицы TRF1 войск ВСУ замечены под Артёмовском

Возле Артёмовска замечены 155-мм самодвижущиеся гаубицы TRF1 из Франции. Об этом проинформировал Telegram-канал "Военный осведомитель".

Французская гаубица TRF-1

Недавно Франция передала Киеву шесть единиц данной техники. На опубликованных кадрах их буксирует тягач Renault TRM 10000.

Напоминаем, что самодвижущуюся гаубицу TRF1 впервые показали на выставке вооружений в 1979 году. Тогда её приняли на вооружение армейской артиллерии, заменив более ранние модели установок.

Дальность стрельбы TRF1 составляет до 24 км обычными снарядами и до 30 км активно-реактивными. Гаубица может двигаться самостоятельно без помощи тягача со скоростью до восьми километров в час, что позволяет ей быстро занимать и оставлять позиции.

Наличие гаубиц под Артёмовском говорит о том, что Украины пытается удержать позиции в городе.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ВС РФ уничтожили под Бахмутом колонну техники с резервами войск ВСУ.