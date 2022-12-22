Вместе с Рогозиным ранения получили два сотрудника "Роскосмоса"

Вместе с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным при обстреле украинскими боевиками ресторана "Шеш-Беш", где он праздновал День рождения, ранения получили два сотрудника корпорации.

"По нашим данным, в больницу попали Артём Мельников и Александр Шемякин. Первый работал главой внутреннего аудита госкорпорации, второй — главой службы безопасности", — пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.

Отмечается, что у Шемякина осколочное ранение головы, а у Мельникова — черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом лобной кости. В настоящее время они находятся в больнице Донецка.

Ранее сообщалось, что согласно выводам медиков, осколок мины, который попал в позвоночник бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, не получится извлечь.