Президент Зеленский заявил, что битва за Бахмут изменит ход спецоперации на Украине

В ходе выступления в Конгрессе США Владимир Зеленский сообщил, что битва за Бахмут (Артёмовск) станет решающей и изменит ход событий в зоне спецоперации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента.

"Нам нужна ваша помощь, чтобы не просто выстоять в боях, а переломить ход в…*. Чтобы победить на поле битвы", — сказал он.

Он отметил, что ВСУ нуждаются в большей артиллерии, орудиях и снарядах в предстоящем году. Это необходимо, чтобы "перемолоть" русскую армию. Битвой за Бахмут киевский лидер планирует изменить ход СВО.

В частности, Зеленский упомянул ПВО Patriot, чтобы "остановить российский террор против наших городов, и чтобы украинские патриоты могли в полную силу работать ради нашей победы".

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