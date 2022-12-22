Союзные войска производят разминирование полей, установленных Вооружёнными силами Украины. Российские сапёры обезвредили мины ВСУ на участке Сватово — Кременная. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал "Старше Эдды".
На видео сапёр с помощью специальных инструментов выполняет работу. В арсенале бойца имеются кусачки, хитрые ключи и другие приспособления. На кадрах военный обрезает тонкие, тянущиеся к мине-"растяжке" проволоки, придерживая взрыватель.
Командир отделения инженерной группы сообщает, что сапёры обезвреживают танковые, противопехотные и установленные на растяжках мины.
"Попадались мины немецкого образца. С ними тоже справляемся, разминируем", — сказал командир.
Ранее сообщалось, что самодвижущиеся французские гаубицы TRF1 войск ВСУ замечены под Артёмовском.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.