Сапёры ВС РФ обезвредили мины ВСУ на участке Сватово — Кременная

Союзные войска производят разминирование полей, установленных Вооружёнными силами Украины. Российские сапёры обезвредили мины ВСУ на участке Сватово — Кременная. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал "Старше Эдды".

На видео сапёр с помощью специальных инструментов выполняет работу. В арсенале бойца имеются кусачки, хитрые ключи и другие приспособления. На кадрах военный обрезает тонкие, тянущиеся к мине-"растяжке" проволоки, придерживая взрыватель.

Командир отделения инженерной группы сообщает, что сапёры обезвреживают танковые, противопехотные и установленные на растяжках мины.

"Попадались мины немецкого образца. С ними тоже справляемся, разминируем", — сказал командир.

Ранее сообщалось, что самодвижущиеся французские гаубицы TRF1 войск ВСУ замечены под Артёмовском.