Минобороны: ВКС России сбили два самолёта МиГ-29 и вертолёт Ми-8 Украины в ДНР

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации сбили два украинских самолёта МиГ-29 рядом с Шевченко и Богатырём в Донецкой Народной Республике.

"В районе населённого пункта Доброполье ДНР ликвидирован вертолёт Ми-8 противника", — отметили в военном ведомстве.

Также в министерстве сказали, что армия РФ сбила три дрона ВСУ около Володино, Торского и Войковского ДНР.

Ранее в МО заявили, что Украина потеряла до 50 солдат на Донецком направлении.