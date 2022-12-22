Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации сбили два украинских самолёта МиГ-29 рядом с Шевченко и Богатырём в Донецкой Народной Республике.
"В районе населённого пункта Доброполье ДНР ликвидирован вертолёт Ми-8 противника", — отметили в военном ведомстве.
Также в министерстве сказали, что армия РФ сбила три дрона ВСУ около Володино, Торского и Войковского ДНР.
Ранее в МО заявили, что Украина потеряла до 50 солдат на Донецком направлении.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.