Киев: Подписывать мир с Россией будем на худших условиях, чем в начале СВО

Киеву придется подписывать мирные соглашения с Москвой, однако уже на гораздо более худших условиях, чем весной этого года.

Об этом сообщил политолог из Киева Михаил Чаплыга.

Он отметил, что такая подпись невозможна в двустороннем формате, поскольку будет воспринята предательством населением любой из стран. А значит, достижение договоренностей произойдёт на глобальном уровне.

"В плоскости Украина — РФ решений нет в принципе. Поэтому, если решение уравнения лежит на более высоком уровне, потому что если это внешнее, огромное решение там, по тебе, ты приходишь к себе домой, к своим родным и близким, и говоришь: "Уважаемые родные и близкие, я не предатель, это ОСББ нашего дома решило для всех", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".

Но вопрос в том, что любое подписание подписывается на сегодняшней позиции, отметил обозреватель. А положение у ВСУ скоро будет весьма незавидным и на совсем другой позиции, нежели сейчас, подытожил Чаплыга.