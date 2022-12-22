Ходаковский считает, что Донбасс искажённо видел Россию: образ, к которому РФ только стремится

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, почему Донбасс не смирился с итогами майдана.

Ходакавский раскритиковал "удобную версию", согласно которой Крым Украина простила России, а Донбасс стал точкой невозврата.

"Донбасс видел Россию другой, не такой, какой она виделась из самой России. Он видел тот образ, к которому Россия только стремится, обретая идентификацию, и его желание быть со своими в той стране, какую он видел в своем сознании — естественное, как дышать", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Военачальник отметил, что в РФ по-прежнему есть силы, которым невыгодна изоляция России. Эти силы, по мнению Ходаковского, винят во всём "неумелое маневрирование", которое якобы стало причиной нарушения баланса.

Он назвал баланс "сплошной чередой уступок".

Ранее Александр Ходаковский высказался о безуспешных попытках взять Бахмут.