Запад поставил Украине вооружение на 100 млрд долларов с начала СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что с начала спецоперации страны Запада направили Киеву 350 танков, 700 артсистем, 100 реактивных систем залпового огня, 30 вертолетов, пять тысяч беспилотников, тысячу боевых бронемашин, 800 бронеавтомобилей и 5,3 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов.

Он оценил размер помощи, полученной Украиной от Запада, в 100 миллиардов долларов.

По словам Герасимова, в ходе СВО российская армия с помощью высокоточного оружия поразила более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины. При этом украинская система ПВО не сумела перехватить российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал".