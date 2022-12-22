ВС РФ продолжают обстреливать территорию киевского режима. Войска России могут нанести 22 и 23 декабря очередной массированный удар по энергоструктуре. Об этом сообщила украинская разведка.
По стране могут быть выпущено 67 ракет. На следующий день возможно применение ударных беспилотников ВС РФ. Предполагается, что для данной операции будут задействованы от восьми до 14 самолётов Ту-95МС, около трёх носителей ракет "Калибр" и до трёх самолетов Ту-22М3. Возможен выпуск не менее четырёх "Искандеров".
До этого российские войска наносили массированные удары 16 декабря с помощью 74-х ракет.
Напоминаем, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил об уничтожении свыше 1,3 тысячи объектов Украины, что существенное снизило боевой потенциал ВСУ и заблокировало работу ВПК противника.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.