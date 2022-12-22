Украина осталась без снарядов 155-мм для натовских гаубиц, заявил эксперт Шурыгин

Военный эксперт Владислав Шурыгин проанализировал список нового пакета военной помощи США Украине и обратил внимание на то, что Вашингтон отказался поставлять Киеву снаряды 155-мм для натовских гаубиц M777.

"В обоих списках совсем нет снарядов калибра 155 мм (натовских). При том, что с октября их поставки постоянно усыхали с 300 000 летом, до 20 000 в ноябре. Это связано с тем, что запасы этих самых 155 мм снарядов сильно усохли. И требуется теперь время, чтобы их восстановить. А Украина пусть подождёт в сторонке", — сказал Шурыгин в беседе с "Военным делом".

По его словам, США хотят заменить эти снаряды на советские, однако их не так просто найти, поскольку на американских складах уже не осталось советского вооружения. Придётся Вашингтону искать их "где-нибудь в Пакистане, Египте, Румынии или Сомали", а Украине не остаётся ничего, кроме как ждать. При этом непонятно, в каком состоянии будут снаряды, произведённые Советским Союзом более 30 лет назад.