РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов

Ранее сообщалось об уничтожении 11-м полком Донецкой Народной Республики вертолёта Ми-8 Вооружённых сил Украины в районе Первомайска под Донецком. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали, что на борту был десант.

Погибшим лётчиком оказался 31-летний майор Владислав Гулов. Он родился в Гуляйполе Запорожской области. Кроме него на борту находились ещё два члена экипажа. Все они также погибли.

Напоминаем, что по Ми-8 были выпущены две ракеты. Одна из них попала в цель, и подбитый вертолёт, загоревшись, рухнул. Военкоры опубликовали видеоролик, демонстрирующий уничтожение воздушного судна.