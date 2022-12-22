RusVesna: артиллерия ВС РФ уничтожила пехоту и укрепрайон ВСУ в Соледаре

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные действия в зоне специальной военной операции на Украине. Русская армия наносит удары по противнику по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах войск РФ.

Стало известно, что русская артиллерия поразила укрепрайон Вооружённых сил в Соледаре, уничтожив боевиков. Военнослужащие киевского режима оборудовали позиции в жилом секторе, но были уничтожены высокоточным огнём российских бойцов.

Ранее сообщалось, что лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Владислав Гулов.