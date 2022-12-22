Опубликованы кадры с жалобами военных ВСУ 57-й ОМехБр на командование Украины

В Сети появилось видео с жалобами украинских военных. Предположительно, это солдаты из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Они сообщили, что после одного боя из группы в 32 человека осталось лишь шестеро. Об этом сообщила газета "Взгляд" со ссылкой на паблик "Миротворцы России".

Военнослужащие ВСУ заявили о том, что командование отправляет их на позиции, обещая прикрывать артиллерией. Однако на деле её не бывает. Боевики пожаловались, что якобы попали под обстрел из миномётов и РСЗО "Град" ВС РФ в Артёмовске.

Военачальники вынуждают бойцов ВСУ доукомплектоваться и отправляться обратно на позицию, которая уже дважды была разбита. Солдаты оставили тела погибших, так как не смогли забрать их.