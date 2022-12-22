По информации кандидата военных наук Анатолия Матвийчука, продвижение российских войск возле Артёмовска идёт успешно.
Эксперт напомнил, что взятие этого населённого пункта должно стать "имиджевой победой" для ВС РФ после Харькова и Херсона. Однако такое же отношение к Артёмовску и у ВСУ, которые стягивают туда свои подразделения.
Матвийчук подчеркнул, что через Артёмовск (Бахмут) осуществляется снабжение Украины. В случае, если ВСУ придётся его оставить, всем, и в первую очередь Западу, станет ясно, что Киев не справился с возлагаемыми на него надеждами.
"Ситуация, которая складывается там, показывает, что наши войска успешно продвигаются… Вполне возможно, что к Новому году будут хорошие новости", — добавил Матвийчук в эфире канала "Иди и смотри".
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.