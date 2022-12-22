Матвийчук допустил взятие Артёмовска ещё до Нового года

По информации кандидата военных наук Анатолия Матвийчука, продвижение российских войск возле Артёмовска идёт успешно.

Эксперт напомнил, что взятие этого населённого пункта должно стать "имиджевой победой" для ВС РФ после Харькова и Херсона. Однако такое же отношение к Артёмовску и у ВСУ, которые стягивают туда свои подразделения.

Матвийчук подчеркнул, что через Артёмовск (Бахмут) осуществляется снабжение Украины. В случае, если ВСУ придётся его оставить, всем, и в первую очередь Западу, станет ясно, что Киев не справился с возлагаемыми на него надеждами.

"Ситуация, которая складывается там, показывает, что наши войска успешно продвигаются… Вполне возможно, что к Новому году будут хорошие новости", — добавил Матвийчук в эфире канала "Иди и смотри".