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RusVesna: артиллерия ВС РФ уничтожила объект ВСУ у балки Журавка в районе Сватово — Кременная

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают боевые действия в зоне СВО, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкоры "Русской Весны" заявили об успехах русской армии.

Артиллерия ВС РФ уничтожила объект ВСУ возле балки Журавка в районе Сватово — Кременная. За данный район идут ежедневные бои. Армия России продвигается вперёд и выдавливает пехоту противника. Напоминаем, что балки на Украине — это старые заросшие овраги.

Разведка ВС РФ позволяет выявлять позиции, технику и скопления личного состава ВСУ, корректировать огонь гаубиц и реактивных систем залпового огня.

Балка Журавка имеет протяжённость около десяти километров. Её окружают леса, по ней течёт река, начинающаяся с окраины Площанки и впадающая в Жеребец у села Невское.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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