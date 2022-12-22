RusVesna: артиллерия ВС РФ уничтожила объект ВСУ у балки Журавка в районе Сватово — Кременная

Вооружённые силы РФ продолжают боевые действия в зоне СВО, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкоры "Русской Весны" заявили об успехах русской армии.

Артиллерия ВС РФ уничтожила объект ВСУ возле балки Журавка в районе Сватово — Кременная. За данный район идут ежедневные бои. Армия России продвигается вперёд и выдавливает пехоту противника. Напоминаем, что балки на Украине — это старые заросшие овраги.

Разведка ВС РФ позволяет выявлять позиции, технику и скопления личного состава ВСУ, корректировать огонь гаубиц и реактивных систем залпового огня.

Балка Журавка имеет протяжённость около десяти километров. Её окружают леса, по ней течёт река, начинающаяся с окраины Площанки и впадающая в Жеребец у села Невское.