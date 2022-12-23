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МИД РФ: американский ВПК извлекает сверхприбыли от украинского конфликта

Силовые структуры

Украинский конфликт на сегодняшний день выгоден военно-промышленному комплексу (ВПК) США, следует из заявления директора департамента Северной Америки МИД России Александра Дарчиева.

МИД РФ: американский ВПК извлекает сверхприбыли от украинского конфликта

В беседе с ТАСС он отметил, что многие американские политики считают противостояние "до последнего украинца" выгодной инвестицией в безопасность США.

"В конце концов американский ВПК извлекает сверхприбыли", — указал дипломат.

При этом Дарчиев подчеркнул: Вашингтон игнорирует сценарии, при которых он может "завязнуть" в украинском конфликте и повторить "афганское фиаско". По его словам, "проблесков здравого смысла" среди элиты США пока не наблюдается.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении массово увеличить производство военной техники для укрепления обороны Североатлантического альянса и поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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