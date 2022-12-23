МИД РФ: американский ВПК извлекает сверхприбыли от украинского конфликта

Украинский конфликт на сегодняшний день выгоден военно-промышленному комплексу (ВПК) США, следует из заявления директора департамента Северной Америки МИД России Александра Дарчиева.

В беседе с ТАСС он отметил, что многие американские политики считают противостояние "до последнего украинца" выгодной инвестицией в безопасность США.

"В конце концов американский ВПК извлекает сверхприбыли", — указал дипломат.

При этом Дарчиев подчеркнул: Вашингтон игнорирует сценарии, при которых он может "завязнуть" в украинском конфликте и повторить "афганское фиаско". По его словам, "проблесков здравого смысла" среди элиты США пока не наблюдается.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении массово увеличить производство военной техники для укрепления обороны Североатлантического альянса и поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ).