Офицер Марочко: Украина усиливает радиоэлектронную разведку в ЛНР

Украинские подразделения начали усиливать радиоэлектронную разведку в ряде населённых пунктов Луганской Народной Республики, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Как пояснил офицер, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нередко обращаются к использованию модернизированных советских комплексов и современных западных образцов.

"В зоне ответственности второго армейского корпуса (АК) ЛНР отмечается усиление ведения противником радиоэлектронной разведки", — уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель Народной милиции сообщил, что киевский режим приступил к переброске дополнительных сил на Соледарское направление. По его словам, такое решение было принято на фоне активного продвижения российской армии в этой зоне боевых действий. Кроме того, он подчеркнул: военно-политическое командование Украины серьёзно встревожено из-за освобождения Яковлевки Вооружёнными силами РФ.