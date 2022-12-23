ЛНР: Власти Украины скрывают 200-240 тысяч потерь ВСУ

Власти Украины скрывают настоящий размер потерь своих военнослужащих, заявили в Народной милиции ЛНР. С этим согласны и эксперты, включая зарубежных.

Как заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки, Киев намеренно утаивает часть информации определёнными способами логистики, сообщает портал 19rusinfo.

Например:

Запрещено перевозить тела в светлое время суток и маркировать груз. Для этих целей используется только гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа.

Медикам категорически не рекомендуется передавать кому-либо данные о численности и состоянии военнослужащих.

В больницах не разрешается фотосъёмка без разрешения силовиков.

Напомним, недавно представители Евросоюза озвучили потери Украины в 100 тыс. бойцов и 20 тыс. гражданских лиц. Информацию сразу же опровергли, но факт остаётся фактом.

К тому же, эта информация правдива, пояснила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Украине есть что скрывать, потому что потери огромны, и озвучивать их медийно невыгодно. Конечно, никаких гор тел вдоль линии фронта нет, но ограничения на работу с информацией выросли не на пустом месте.

Опять же, все те люди, кто имеет доступ к такой информации, рискуют быть обвинёнными в госизмене. Так что, полноценная утечка о масштабах потерь маловероятна. Рядом с этими данными очень близко располагается бизнес трансплантологии, так что скрывать реальные цифры будут до последнего. И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Киев не падёт.

Секретарь комитета Крымского регионального отделения ОКП Сергей Кулик добавил, что потерь на Артёмовском направлении действительно очень много. Государству просто нечем рассчитываться с семьями погибших, Украина — банкрот и живёт на деньги Запада.

То, как охарактеризовала потери Украины Урсула фон дер Ляйен, похоже на правду, но названная ей цифра, по сути, является заниженной. Потери Украины можно оценить уже в 200 тысяч, плюс сюда можно отнести около 2000 убитых поляков.

Проблема в том, что украинцы до сих пор обитают в своём выдуманном мире, где они "уже почти захватили Крым". Население страны с 1989 года уменьшилось в три раза, страна гибнет на глазах, но ждёт каких-то чудес и побед.

"Учитывая катастрофическую смертность, погибших на фронте, количество беженцев, переселенцев и трудовых мигрантов, если там кто и остался, то не больше 19 млн, и это очень оптимистичный взгляд на вещи", — резюмировало издание.

"Реальные потери Украины — примерно 237000 убитыми и пропавшими без вести на 1 декабря", — ранее писали военные эксперты в соцсетях.